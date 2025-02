Lo que recomendó este experto a migrantes solicitantes de asilo que temen a las detenciones de ICE

En medio de un clima de creciente incertidumbre y temor, los solicitantes de asilo en EEUU enfrentan la posibilidad de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ante tanto miedo, el abogado de inmigración Alex Galvez ha tomado la iniciativa de aclarar las dudas de aquellos migrantes que tienen un caso de asilo pendiente o que están considerando solicitarlo.

Galvez, durante una entrevista a Telemundo, destacó la importancia de no firmar la deportación voluntaria si llegan a ser detenidos. Alertó que esto podría tener consecuencias graves y permanentes en su estatus migratorio.

Explicó que, al firmar una deportación voluntaria, los migrantes renuncian a su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, lo que les impide presentar su caso y defender su derecho a permanecer en el país.

Además, una deportación voluntaria puede resultar en una prohibición de reingreso a EEUU por varios años. Este escenario dificulta aún más la posibilidad de reunirse con sus familias y reconstruir sus vidas.

Por esta razón, el abogado instó a los migrantes a buscar asesoría legal. Sobre todo, antes de tomar cualquier decisión.

ARRESTOS A MIGRANTES SIN ANTECEDENTES

El temor a las detenciones de ICE no es infundado. Según datos recientes, un porcentaje significativo de los detenidos no cuenta con antecedentes criminales. Se evidencia que las redadas y arrestos no siempre se enfocan en individuos con historial delictivo.

El temor a ser detenidos y deportados sin la oportunidad de presentar su caso ante un juez ha aumentado la preocupación entre los solicitantes de asilo.

Galvez también destacó la importancia de conocer los derechos. También los recursos disponibles para los migrantes en caso de ser detenidos.

Recomendó a los solicitantes de asilo que mantengan copias de todos sus documentos importantes y que tengan a mano el número de contacto de un abogado de confianza.

Además, sugirió que los migrantes deben informarse sobre las alternativas a la detención. Destacó la posibilidad de obtener una fianza. También ser liberados bajo supervisión.