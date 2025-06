Las imágenes del ataque terrorista en Colorado: Hombre utilizó un lanzallamas en una manifestación proisraelí y gritó «libertad para Palestina»

Un hombre perpetró este domingo un acto terrorista en el centro de Boulder, Colorado, atacando con un lanzallamas casero a participantes de una vigilia pacífica por rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Organismos de seguridad detuvieron al sospechoso identificado como Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, quien antes del ataque gritó «¡Palestina libre!». El terrorista atacó sin previo aviso a las personas que buscan visibilizar la situación de rehenes en manos de Hamás.

De acuerdo con los primeros reportes hubo un total de ocho heridos, algunos en estado crítico, con edades entre 52 y 88 años, a quienes trasladaron a hospitales locales

«Como resultado de estos hechos preliminares, queda claro que se trata de un acto de violencia selectivo y el FBI lo está investigando como un acto de terrorismo», afirmó Mark Michalek, agente especial a cargo del FBI en Denver, durante una rueda de prensa.

Un video grabado por testigos muestra a un hombre sin camisa, con lentes oscuros, portando dos botellas con un líquido transparente mientras camina erráticamente y grita. En el clip se aprecia como personas intentan socorrer a una víctima tendida en el suelo, afectada por las llamas.

According to three senior Department of Homeland Security sources, the Boulder attack suspect is an Egyptian national who entered the United States illegally on a visa that expired during the Biden administration.

Aaron Brooks, un vecino de Boulder, se encontraba en las cercanías y fue uno de los primeros en acudir tras escuchar gritos de auxilio y describió la caótica escena. «Vi humo y sangre en el suelo, humo saliendo de una persona. Parecía que alguien se estaba quemando, y la gente le estaba echando agua», relató.

«Mis amigos estaban ardiendo y dolidos», añadió. El hombre que perpetró el ataque fue detenido en el propio lugar de los hechos.

El jefe de policía, Stephen Redfearn, confirmó que dos de los heridos fueron trasladados en avión a un hospital en el área de Denver. Equipos de materiales peligrosos, explosivos y unidades caninas participaron en la evacuación y aseguramiento del área.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, calificó el hecho como motivado por odio.

«El ataque parecía ser un crimen de odio, dado el grupo al que se dirigía. Todos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente y expresar nuestras opiniones. Pero estos actos violentos, cada vez más frecuentes, descarados y cercanos a casa, deben cesar», dijo.

Mohamed Sabry Soliman, 45, of El Paso County, Colorado, is likely to be charged with 2 counts of First-Degree Murder after he shouted "Free Palestine" and then used a "makeshift flamethrower" to attack people who were merely marching in support of Israeli hostages.

June 2, 2025