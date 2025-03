Las durísimas palabras de Marco Rubio sobre el petróleo venezolano y últimos movimientos de Trump

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ha reiterado su postura firme contra cualquier colaboración entre terceros países o sus compañías petroleras con el chavismo o Nicolás Maduro.

«Estados Unidos no tolerará que terceros países ni sus compañías petroleras produzcan, extraigan o exporten petróleo y productos derivados junto con el régimen de Maduro en Venezuela», afirmó Rubio por medio de su cuenta en X (antes Twitter).

Rubio ha sido un crítico constante de las políticas de la administración de Joe Biden hacia Venezuela, argumentando que las concesiones otorgadas a Maduro han sido contraproducentes.

En particular, ha señalado que acuerdos como el otorgado a Chevron para operar en Venezuela han proporcionado ingresos significativos al chavismo, sin que este cumpla con las promesas de realizar elecciones libres y justas.

Según Rubio, estas concesiones han permitido al chavismo consolidar su poder mientras continúa reprimiendo a la oposición y violando los derechos humanos.

«Este régimen ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos. Cualquier país que permita a sus empresas producir, extraer o exportar desde Venezuela estará sujeto a nuevos aranceles y a sanciones», sostuvo.

