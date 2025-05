La severa advertencia de EEUU a sus ciudadanos: «No existe una forma segura de viajar a Venezuela»

El Departamento de Estado de los Estados Unidos exhortó este lunes a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela porque corren un «peligro extremo».

«No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato», dice el texto.

En marzo de 2019, el Departamento de Estado de EEUU retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió sus operaciones.

«Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso. El gobierno de EEUU no puede brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo», asentó.

DETENCIONES INJUSTAS

El Departamento de Estado determinó que existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

«Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por cinco años sin respetar el debido proceso. El gobierno estadounidense, por lo general, no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a los detenidos en ese país. El gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se les permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente», prosiguió.

Asimismo, destacó testimonios de exdetenidos y organizaciones independientes de derechos humanos, en los que resaltaron casos de «tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo palizas severas, inmovilización prolongada en posturas de estrés y ahogamiento simulado».

«Los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robos de vehículos, son comunes en Venezuela. Se celebran mítines y manifestaciones políticas, a menudo con poca antelación. La policía y las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente las manifestaciones prodemocracia o contra el régimen, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma contra los participantes, que en ocasiones derivan en saqueos y vandalismo», continuó.

Además, señaló otros problemas que podrían enfrentar los turistas estadounidenses. «Grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana».

Finalmente, resaltó que la escasez de gasolina, electricidad, agua, medicinas y suministros médicos continúa en gran parte de Venezuela.

ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES DE EEUU PARA SUS CIUDADANOS QUE QUIERAN VIAJAR A VENEZUELA

Preparar un testamento y designar beneficiarios de seguro apropiados y/o poder notarial.

Desarrolle un plan de comunicación con su familia, empleador u organización anfitriona. Este plan debe incluir un protocolo de «prueba de vida» con sus seres queridos para que, si lo toman como rehén, lo detienen o lo torturan, sepan qué preguntas (y respuestas) específicas deben hacerles a los secuestradores para confirmar que sigue vivo. Esto ayudará a desenmascarar a los estafadores que intentan extorsionar falsamente a sus familiares alegando que pueden liberarlo.

Considere contratar una organización de seguridad profesional.

Cualquier plan de contingencia para viajar hacia o desde Venezuela no debe depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos no puede ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a reemplazar documentos de viaje perdidos o vencidos ni a obtener sellos de entrada o salida de Venezuela.

El gobierno de EE. UU. no podrá brindar asistencia en caso de emergencia médica o evacuación. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deberían considerar adquirir un seguro de evacuación médica.

LEA TAMBIÉN: PIDEN A LAS AUTORIDADES NO ABANDONAR LA BÚSQUEDA DE MIGRANTE VENEZOLANO QUE SE LANZÓ A RÍO DE NUEVA YORK