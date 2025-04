La notificación de DHS que pone en «jaque» la permanencia legal de venezolanos en EEUU: Sin importar fallo del parole

Miles de migrantes venezolanos en EEUU habrían recibido una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que pone en riesgo su permanencia legal en el país.

Según los reportes y la denuncia difundida a través de X (Twitter) por el economista Ricardo Hausmann, el DHS informó a los afectados que su protección temporal, libertad condicional y autorización de trabajo vencerán en apenas siete días.

Hausmann también hizo la denuncia a través de una entrevista que concedió al medio venezolano EVTV Miami este viernes, 11 de abril.

Como era de esperarse, esta comunicación ha generado incertidumbre y preocupación entre la comunidad venezolana. Esto, porque la misma enfrenta la posibilidad de ser obligada a abandonar el país bajo amenaza de enfrentar procesos legales.

Incluso, cuando este jueves, 10 de abril, una jueza federal en Boston bloqueó temporalmente la decisión de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de revocar el programa de “parole humanitario”.

El contexto de esta situación es complejo. En concreto, porque los migrantes venezolanos son uno de los grupos con mayor crecimiento en solicitudes de asilo y protección en los últimos años.

La mayoría ha argumentado que se encuentran huyendo de la crisis económica y política en Venezuela. Y, por tanto, muchos de ellos han encontrado en EEUU una oportunidad para reconstruir sus vidas. Sin embargo, esta medida podría desestabilizar a miles de familias y generar una crisis humanitaria adicional.

La falta de claridad en las comunicaciones del DHS ha sido un punto crítico. Expertos en inmigración han recomendado a los afectados verificar la autenticidad de las notificaciones y buscar asesoría legal especializada antes de tomar decisiones precipitadas.

Además, se ha instado a los migrantes a iniciar trámites legales. Tales como solicitudes de asilo o ajuste de estatus para evitar consecuencias adversas, como la acumulación de presencia ilegal en EEUU.

Si se comprueba la autenticidad y el impacto de estas notificaciones, miles de venezolanos con estatus legal temporal se verían obligados a tomar medidas extremas en muy poco tiempo.

Here is the text in Spanish:

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

Washington, DC 20528

04/11/2025

Aviso de terminación de la libertad condicional

Es hora de que abandones los Estados Unidos.

Se encuentra aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional…

