La llamada de emergencia al 911 que causa indignación en EEUU: Después de tres intentos así respondió la operadora

Un incidente ocurrido en Savannah, Georgia (EEUU), ha generado indignación y críticas hacia el sistema de emergencias (911) del condado de Chatham.

De acuerdo con un reporte de WTOC, afiliada de CBS, Dylan Johnson, un padre primerizo, llamó al 911 para reportar un posible intruso en su hogar, donde su esposa y bebé de cinco meses se encontraban solos.

Sin embargo, durante la llamada, la operadora del 911 estaba hablando sobre un sándwich de desayuno, lo que dejó a Johnson sorprendido y realmente frustrado.

La llamada de emergencia, que fue atendida después de tres intentos, reveló una conversación inesperada en la que la operadora mencionó un «McGriddle» mientras hablaba con alguien más en la sala.

En concreto, en una grabación compartida por WTOC, se puede escuchar a la operadora del 911 diciendo: “Mmm… McGriddle… Disculpe, ¿qué?”.

“Realmente no podía creerlo”, declaró al medio. “Si no me hubiera pasado a mí, no creería que le hubiera pasado a otra persona. Así de increíble fue”, dijo Johnson.

Aunque la llamada fue técnicamente respondida en 24 segundos y los agentes llegaron al lugar en 16 minutos, el incidente puso en duda la eficacia y profesionalismo del servicio de emergencias.

Tras la difusión del caso, las autoridades del condado de Chatham confirmaron que la operadora involucrada había sido disciplinada. También aseguraron que se implementaron nuevos protocolos para evitar que situaciones similares se repitan.

Asimismo, en un comunicado oficial, el condado expresó que este incidente no refleja el nivel de servicio esperado. Además, se aseguró que se están tomando medidas para mejorar la gestión de emergencias.

“La llamada al 911 mencionada en la reciente cobertura mediática no refleja el nivel de servicio que esperamos brindar a los ciudadanos del condado de Chatham”, enfatizaron las autoridades en el comunicado.

El presidente de la Comisión del Condado de Chatham, Chester Ellis, destacó la importancia de revisar los procedimientos del sistema de emergencias para garantizar que todos los incidentes sean atendidos de manera adecuada.