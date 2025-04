Horror en Nueva York: Hombre abusó de un cadáver en pleno metro y lo descubrieron por las cámaras

La policía está tras la pista de un sujeto luego de que lo captaran a través de las cámaras de seguridad abusando sexualmente del cadáver de un hombre a bordo de un vagón en pleno metro de Nueva York.

De acuerdo con un documento interno del Departamento de Policía de Nueva York y declaraciones de un agente con conocimiento del caso, la víctima había abordado un tren alrededor de las 8:00 de la noche y murió mientras se trasladaba por el subterráneo. Aunque no se ha determinado públicamente de qué falleció.

Tres horas después, alrededor de las 11:00 de la noche, otro hombre ingresó al mismo vagón en la estación Whitehall Street-South Ferry, en pleno Distrito Financiero. Según los investigadores, este sujeto habría comenzado a revisar los bolsillos del fallecido antes de cometer un acto sexual con el cuerpo, todo mientras las cámaras de seguridad del vagón grababan la escena.

Tras la agresión, el hombre abandonó el tren y huyó del lugar. La policía difundió imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, en las que se le observa al sospechoso quien ya está plenamente identificado.

El New York Post informó que el presunto agresor tiene 56 años y es adicto a la heroína, según reveló su hermano al medio. Aseguró también que el sospechoso había salido de prisión hace unos meses y se alojaba en su casa, aunque no lo había visto en los últimos días. “Estoy sorprendido por lo que dicen que hizo. No es ese tipo de persona”, declaró el familiar al periódico.

Además, la policía investiga a una segunda persona, una mujer, quien habría robado pertenencias del hombre fallecido más de una hora antes del presunto abuso sexual.