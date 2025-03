La dura condena que enfrentaría mujer que agredió a un hombre con una lata de patatas fritas: le causó serias lesiones

Un insólito incidente tuvo lugar en un 7-Eleven de Orlando, Florida (EEUU), cuando una mujer fue arrestada por atacar a un hombre con una lata de Pringles (patatas fritas).

Según las autoridades, Shanika Serdahl, de 28 años, golpeó al hombre en el rostro con el envase, causándole una herida significativa en la ceja derecha y debajo del ojo.

El ataque ocurrió tras un intercambio verbal entre ambos dentro de la tienda.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió un corte que, según los informes, podría dejar una cicatriz permanente.

Testigos en el lugar afirmaron que Serdahl parecía estar bajo los efectos del alcohol y que el altercado comenzó después de que el hombre le hiciera una pregunta aparentemente inocente.

La víctima aseguró que no trató irrespetuosamente a la mujer antes del ataque.

“Él me dijo cosas irrespetuosas y me llamó una palabra ofensiva”, declaró Serdahl a los oficiales, de acuerdo con el informe.

Otro testigo afirmó que, tras el golpe, la lata de Pringles salió volando por uno de los pasillos de la tienda. La agresora ahora enfrenta cargos de agresión agravada.

SOBRE LOS CARGOS POR AGREDIR CON LA LATA

Ese cargo en Florida puede acarrear una sentencia de hasta 15 años de prisión. También una multa de hasta $10.000, dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas.

Asimismo, los oficiales consideraron imputarla también por hurto menor, ya que no quedó claro si había pagado por la lata de Pringles que tenía en su poder. Sin embargo, al no contar con acceso inmediato a las cámaras de seguridad, este cargo no fue presentado en el momento de su arresto.