La contundente respuesta de un fiscal a la mujer que sugirió en TikTok el asesinato de Elon Musk

Una mujer captó la atención de un fiscal federal de EEUU tras sugerir el asesinato de Elon Musk a través de la plataforma TikTok.

El fiscal interino del Distrito de Columbia, Ed Martin, respondió a la publicación en redes sociales afirmando que “incluirían a la mujer en el sistema”.

En su respuesta, publicada en X, Martin escribió: “Debidamente anotado. Gracias por informarnos. Te incluiremos en el sistema. Hablamos pronto, señora”, acompañado del hashtag “nadie está por encima de la ley”.

Este incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad y las consecuencias de las declaraciones en las redes sociales.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a la mujer expresando su descontento con Musk y sugiriendo que alguien debería asesinarlo.

Aunque algunos usuarios de TikTok tomaron el comentario como una broma, las autoridades no lo vieron de la misma manera.

La respuesta del fiscal Martin subraya la seriedad con la que se toman estas amenazas, independientemente de la plataforma en la que se realicen.

Este caso ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por el uso de las redes sociales para difundir mensajes de odio y violencia.

La situación también ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y los límites de la misma en el contexto de las redes sociales.

Mientras algunos argumentan que las plataformas deben ser espacios de libre expresión, otros sostienen que es necesario establecer límites claros para prevenir el abuso y la violencia.

Este caso podría sentar un precedente importante en la regulación de las redes sociales y la responsabilidad de los usuarios en los Estados Unidos.

@sarahcroberts deleted this and is now learning the internet is forever. pic.twitter.com/tIvI0s8rdw

— scott osborn (@RBJazzy) February 24, 2025