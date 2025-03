La advertencia de Marco Rubio a Nicolás Maduro sobre su alianza con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la Administración del presidente Donald Trump no permitirá que el gobierno de Nicolás Maduro establezca una «base operativa» de Irán en Venezuela.

«Le ha dicho que ellos quieren ser la base operativa de Irán en nuestro hemisferio. Eso jamás el presidente Trump va a aceptar que Irán tenga una base operativa en nuestro hemisferio», advirtió durante una entrevista para Fox News.

Por otra parte, destacó la resistencia que ha ejercido la líder de la oposición María Corina Machado, de quien dijo «tiene una valentía increíble».

«Es una de las pocas, de todas las grandes figuras de la resistencia venezolana, de la oposición, es la única que queda. Yo no culpo a nadie, yo sé que es difícil vivir ahí, yo sé la amenaza que están enfrentando a diario, no lo digo para criticar a esos que han salido del país, lo digo para darle homenaje al coraje que María Corina Machado está cada día enseñándole al mundo como un ejemplo», resaltó Rubio.

En otro orden de ideas, resaltó todos los obstáculos impuestos por el gobierno de Maduro para la deportación de miles de venezolanos indocumentados.

«Les hemos pedido que acepten a miles de pandilleros del Tren de Aragua que tenemos en nuestra custodia y no han aceptado. Aceptaron dos vuelos de menos de 200 pandilleros y ahora se reúsan a hacer más. Eso es inaceptable, hay consecuencias y por eso el presidente ha cancelado una concesión que le dio Joe Biden estúpidamente que le ha dado miles de millones de dólares», asentó.

Además, advirtió que el gobierno de Donald Trump tiene más herramientas para seguir sancionando a la administración de Maduro. «Tenemos otras opciones para seguir castigando a ese régimen si no cooperan, no solamente con el tema migratorio, sino con su propio pueblo y en caso de que sigan invitando a Irán a crear una base operativa en su territorio, lo cual no va a pasar, eso es inaceptable. Jamás Donald Trump va a aceptar que Irán tenga una base operativa en la región».

No obstante, Rubio advirtió que un cambio político en Venezuela no está en manos de Estados Unidos.

«El futuro de Venezuela le corresponde al pueblo venezolano, y la solución es una elección legítima, observada, lo que no ha ocurrido. Maduro jamás podrá ganar una elección legítima en Venezuela. Lo que nosotros no podemos hacer es premiarlo como hizo Joe Biden que le entregó miles de millones de dólares», concluyó.