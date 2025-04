Kamala Harris rompió el silencio y habló en medio del «terremoto» de aranceles impuestos por Trump

Kamala Harris, exvicepresidente de EEUU, rompió el silencio tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2024 frente a Donald Trump, actual mandatario de la nación, y en medio del «terremoto» generado por la imposición de aranceles a varios países del mundo.

Durante su intervención en el foro Leading Women Defined, Harris aseguró que sigue comprometida con la vida pública y política, y declaró: “No me voy a ningún lado”.

Harris evitó mencionar directamente a Trump, pero aludió de forma irónica a las políticas impulsadas por su sucesor: “No estoy acá para decirles: ‘Les dije’”, comentó ante la audiencia, según compartió el medio estadounidense NBC.

En el evento, que reunió a decenas de mujeres negras influyentes en la política y los negocios, Harris abordó temas de autocuidado y resiliencia. “No podemos salir a luchar si no nos cuidamos a nosotras mismas y a las demás”, dijo, antes de enfatizar: “Nos veremos ahí fuera, porque yo no me voy a ningún lado”.

Las declaraciones de Harris llegaron en medio de la incertidumbre económica que han generado los aranceles impuestos por Trump.

Trump anunció este miércoles, 2 de abril, la imposición de aranceles «recíprocos» (de al menos el 10 %) contra las principales economías del mundo, junto con un arancel del 25 % para todos los automóviles fabricados en el extranjero.

Estas medidas, que entrarán en vigor de manera inmediata, fueron presentadas como parte de un esfuerzo por equilibrar las relaciones comerciales y proteger la industria nacional.

Trump calificó este día como el «Día de la Liberación Económica», destacando que su administración busca garantizar condiciones más justas para los productos estadounidenses.

Entre los países más afectados por estas medidas se encuentran China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, mientras que México y Canadá, socios del T-MEC, han quedado exentos por el momento.