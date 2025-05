Jueza federal falló a favor de Trump para aplicar Ley de Enemigos Extranjeros contra miembros del Tren de Aragua

Una jueza designada por Donald Trump dictaminó que el presidente puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos que pertenezcan al Tren de Aragua.

Con el fallo de la jueza federal de distrito Stephanie Haines en Pensilvania, por primera vez un juez federal aprueba la proclamación de Trump.

LA CONTROVERSIA SIGUE

Desde que Trump empezó a usar la Ley de Enemigos Extranjeros, el propio mandatario ha violado lo establecido en la misma. Los abogados de los migrantes afirman que sus clientes han sido deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin acceso al debido proceso.

Al menos otros tres jueces federales han dicho que Trump estaba usando indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de personas que, según el gobierno, son miembros de pandillas venezolanas.

Trump ha intentado justificar sus violaciones a la ley alegando que es imposible hacerle un juicio a todos los migrantes. «Espero que obtengamos la cooperación de los tribunales, porque tenemos miles de personas que están listas para salir y no se puede celebrar un juicio para todas estas personas. No estaba previsto. El sistema no estaba pensado para eso. Y no creemos que haya nada que diga que sí», ha repetido en varias ocasiones.

Con este pretexto Trump pretende acusar de terrorismo a cualquier migrante indocumentado, con la intención de deportarlo mientras viola su derecho a la defensa.

En este sentido, Haines dijo que la administración no ha estado notificando lo suficiente a las personas que enfrentan la deportación bajo la AEA. Por lo cual, la jueza ordenó a la Casa Blanca proporcionar al menos 21 días de aviso. De acuerdo con los informes, muchos deportados recibieron la noticia con solo 12 horas de antelación, informó Daily Mail.

«Este caso plantea cuestiones importantes que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los que se funda el gobierno de esta nación», escribió Haines.

El fallo no aborda si la administración puede expulsar a personas que simplemente emigraron a Estados Unidos y que no son miembros de una organización terrorista extranjera, continuó la jueza. Tampoco hizo referencia a la negativa de Trump a llevar a cabo un juicio por cada migrante.