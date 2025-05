Investigarán a exdirector del FBI por presunta amenaza de muerte a Trump, esta fue la foto que desató el escándalo

Autoridades de Estados Unidos iniciaron una investigación en contra del exdirector del FBI, James Comey, por una presunta amenaza al presidente Donald Trump.

La imagen en cuestión la publicó este miércoles en su cuenta de Instagram y dirigentes republicanos no tardaron en reaccionar asegurando que se trataba de un mensaje codificado para incitar a la violencia.

En la foto de Comey se pueden ver conchas marinas puestas en la arena, formando los números «8647». El exagente del FBI acompañó la publicación con el texto: «Formación de conchas geniales en mi caminata por la playa».

REACCIÓN TRAS LA PUBLICACIÓN

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reaccionó poco después de que saliera el post de Instagram.

«El exdirector del FBI James Comey instó al asesinato del presidente Trump. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán adecuadamente», escribió en su cuenta de X (Twitter).

Disgraced former FBI Director James Comey just called for the assassination of @POTUS Trump. DHS and Secret Service is investigating this threat and will respond appropriately. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 15, 2025

En EEUU, el número “86” puede usarse para referirse en la jerga popular a “eliminar” o “deshacerse de algo». Según el diccionario Merriam-Webster “entre los sentidos más recientes adoptados está el significado de ‘matar’. No lo incluimos debido a su relativa novedad y escasez de uso”.

En cuando al 47 se referiría a Donald Trump, por ser el 47.º presidente de Estados Unidos.

Luego de generarse la polémica el propio James Comey eliminó el post de su cuenta.

«Publiqué anteriormente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político. No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré», explicó.

No obstante, esta explicación no aplacó las reacciones de los allegados al mandatario. Donald Trump Jr. acusó a Comey de incitar al asesinato de su padre, mientras que Kash Patel, actual director del FBI, confirmó que estaba al tanto del caso y mantenía comunicación con el Servicio Secreto.

Just James Comey causally calling for my dad to be murdered. This is who the Dem-Media worships. Demented!!!! pic.twitter.com/4LUK6crHAT — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 15, 2025

Entre los que reaccionaron también estuvo el asesor legislativo y político de la Casa Blanca, James Blair. “Este es un llamado de alerta de Jim Comey a terroristas y regímenes hostiles para matar al presidente de Estados Unidos mientras viaja por el Oriente Medio”, denunció en sus redes sociales.

James Comey estuvo al frente del FBI desde 2013 hasta 2017, y fue removido del cargo por Donald Trump mientras se desarrollaba la investigación sobre la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

En la actualidad, Comey se dedica a escribir novelas de crimen. Su más reciente obra, FDR Drive, será publicada este martes.