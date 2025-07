Guardia Costera de EEUU interceptó bote venezolano cargado de drogas, tenía más de mil kilos de cocaína

En una operación internacional de alto impacto, la Guardia Costera de EEUU interceptó un bote venezolano cargado con más de 1.000 kilogramos de cocaína y 1.500 de marihuana, valorados en más de 20 millones de dólares.

El operativo se llevó a cabo el pasado 15 de junio cerca de las costas de Venezuela y fue liderado por el Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros, que abordó el bote sospechoso en una maniobra precisa y coordinada.

Este decomiso no fue un esfuerzo aislado. Participaron unidades de la Royal Canadian Navy, la Royal Netherlands Navy, la U.S. Navy y varios equipos tácticos de la Guardia Costera estadounidense.

La embarcación interceptada fue trasladada a la base de Miami Beach, donde se descargó este miércoles, 2 de julio, el cargamento.

El comandante Brian Gismervik destacó que “detener los narcóticos dañinos e ilícitos antes de que lleguen a nuestras costas y comunidades es un esfuerzo de equipo”.

Se señaló que la operación fue posible gracias al trabajo del Grupo Operativo Conjunto Interagencias-Sur, con sede en Key West, Florida. El mismo se encargó de la detección y monitoreo del tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales.

"It takes the combined efforts of our joint force @DeptofDefense, @DHSgov, & international partners to combat transnational criminal organizations,” said Cmdr. Brian Gismervik, commanding officer of @USCG Cutter Northland

