Gemelos murieron atropellados por conductor ebrio, la madre está en estado crítico

Lo que comenzó como una tranquila caminata vespertina se convirtió en una pesadilla irreversible para Mollie Egold, una madre de 33 años, quien paseaba sus pequeños gemelos en coche por Hussey Road, en Albion, Maine (EEUU).

De acuerdo con lo reseñado por People, el pasado 11 de julio, un conductor presuntamente ebrio a bordo de un Hyundai blanco la embistió brutalmente por detrás. Bradley y Noah, de apenas dos años, murieron en el acto.

Bradley murió en el lugar del accidente, mientras que Noah fue trasladado en helicóptero al Centro Médico de Maine, donde falleció días después. Mientras que Mollie permanece hospitalizada en estado crítico pero estable.

El presunto responsable del atropello, Benjamin Lancaster, de 44 años, fue arrestado y enfrenta múltiples cargos: homicidio involuntario, conducción bajo influencia agravada, y abandono de la escena del accidente.

La fianza fue fijada en $100.000, junto con estrictas condiciones que incluyen no conducir, no consumir alcohol ni drogas, y no contactar a la familia de las víctimas.

En tanto, la comunidad exige justicia, mientras el sistema judicial comienza a procesar uno de los casos más dolorosos del año.

Testigos como Rocky Fuller, residente local, aseguró que el accidente era completamente evitable. “La visibilidad en esa carretera es de al menos un cuarto de milla. No hay excusas”, declaró.

La escena fue descrita como desgarradora: Egold y sus hijos yacían en el suelo mientras los vecinos intentaban brindar ayuda.

La indignación crece, no solo por el acto en sí, sino por el patrón de irresponsabilidad que representa conducir bajo los efectos del alcohol.

UNA TRAGEDIA TRAS OTRA

La tragedia se agrava al conocer el historial de pérdidas de Mollie Egold. En 2017, su hijo mayor William murió ahogado tras caer en una cascada durante un paseo en canoa.

Es por ello, que ahora, con la pérdida de sus gemelos, la comunidad se ha volcado en apoyo con una campaña en GoFundMe que recaudó más de $46.000. Además, se han organizado cenas comunitarias y fondos locales para ayudar a Mollie a costear los gastos funerarios y médicos.