FOTOS | Donald Trump lanzó su propio smartphone: Nació el T1 Phone con todo y operador

La Organización Trump dio un paso en el sector de las telecomunicaciones con el lanzamiento de Trump Mobile, un operador móvil virtual, y el T1 Phone, su primer smartphone.

La presentación oficial estuvo a cargo de Eric Trump y Donald Trump Jr., quienes destacaron que este movimiento coincide con el décimo aniversario del inicio de la carrera política de su padre.

Mientras Donald Trump asistía a la cumbre del G7 en Canadá, sus hijos tomaron protagonismo para anunciar un dispositivo dorado, diseñado para reflejar el nacionalismo económico y la identidad estadounidense.

El T1 Phone, que estará disponible en septiembre, se distingue por su carcasa metálica dorada y la bandera de Estados Unidos impresa en la parte trasera.

Además, la pantalla inicial muestra el icónico eslogan de campaña: Make America Great Again.

Aunque no se reveló el fabricante ni el origen de sus componentes, la empresa asegura que el dispositivo está “diseñado para el rendimiento y fabricado con orgullo en Estados Unidos”.

Su precio final será de 499 dólares, más impuestos, y ya puede reservarse con un depósito de 100 dólares.

Junto con el teléfono, la familia Trump presentó Trump Mobile, un operador móvil virtual que funcionará sobre la red de Liberty Mobile, la cual a su vez utiliza la infraestructura de T-Mobile.

Según el comunicado oficial, también existen acuerdos con Verizon y AT&T para garantizar la cobertura del servicio, aunque estas compañías aún no han confirmado públicamente su participación.

El plan principal tiene un costo mensual de 47,45 dólares. Se incluye llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados, además de asistencia en carretera y servicios de telemedicina 24/7.

Más allá de la tecnología, este lanzamiento se inscribe dentro de una estrategia comercial más amplia de la familia Trump. Como se sabe, la misma ha diversificado su presencia en sectores como los medios digitales, las criptomonedas y los productos financieros dirigidos a sus seguidores.

Según Donald Trump Jr., el objetivo es ofrecer un paquete completo con “valor real para los estadounidenses de a pie”. Esto, combinando conectividad, salud y asistencia vial en un solo producto.

🚨 BREAKING: Trump Mobile unveils the T1 phone! Set for a Sept 2025 launch by DTTM Operations LLC, this gold-designed device features a "T" and American flag. Trademarked for telecom & accessories, it promises U.S.-made phones & call centers. Details on specs/OS TBD. #TrumpMobile… pic.twitter.com/QzxVpjZRBw

— Don jablo🇺🇸 (@Cannabisjoe4201) June 16, 2025