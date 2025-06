Escena de horror: Tres muertos dejó fuerte tiroteo en EEUU, entre las víctimas hay un bebé

Lo que debía ser una noche de celebración en el WestFest de Centennial Park, en Utah (EEUU), se convirtió en una escena de horror cuando un tiroteo dejó tres personas muertas, entre ellas un bebé de apenas ocho meses.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando dos grupos comenzaron una discusión que rápidamente escaló a violencia.

Según el reporte oficial, un adolescente de 16 años sacó un arma y abrió fuego, desatando el caos en el festival.

Las víctimas incluyen a una mujer de 41 años, quien fue alcanzada por los disparos mientras transitaba por el lugar. También un joven de 18 años, quien aparentemente formaba parte de uno de los grupos involucrados en la disputa.

El bebé también murió en el sitio tras ser alcanzado por las balas, aunque las autoridades aún no han confirmado si tenía alguna relación con los implicados.

Además, dos adolescentes de 15 y 17 años sufrieron heridas de bala en el brazo, y su estado de salud no ha sido revelado.

At 9:20pm officers working the WestFest carnival spotted two groups of people have a verbal altercation. As they approached to break up the altercation, a 16-year-old male from one of the groups pulled out a gun and fired.

— WVC Police (@WVCPD) June 16, 2025