«Es hora de lanzar la gran bomba»: Elon Musk lanza seria acusación contra Trump y su relación con Epstein

La relación entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el magnate Elon Musk ha dado un giro inesperado. Lo que alguna vez fue una alianza estratégica parece haberse convertido en una confrontación pública, que incluso compromete los subsidios a empresas ligadas con el jefe de SpaceX y hasta el caso de Jeffrey Epstein salió a relucir.

“La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, billones y billones de dólares, es terminar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, escribió Trump en su red social. «¡Siempre me sorprendió que Joe Biden no lo hiciera!», agregó.

«Elon estaba “agotándose”, le pedí que se fuera. Le quité su mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer!), ¡y simplemente se volvió loco!», afirmó.

Esta decisión surge tras una serie de intercambios en redes sociales, donde ambos han expresado su descontento con el otro.

Por su parte, Musk no tardó en responder a las acusaciones de Trump. En redes sociales, el CEO de Tesla y SpaceX defendió su postura y sugirió que su éxito no depende de la administración gubernamental.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025