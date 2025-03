EN VIDEO: Kristi Noem visitó la megacárcel de El Salvador y lanzó contundente mensaje a migrantes irregulares en EEUU

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, realizó una visita oficial a El Salvador este miércoles, 26 de marzo, donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como la megacárcel de máxima seguridad del país.

Durante su visita, Noem destacó a través de sus redes sociales la colaboración entre EEUU y El Salvador en la lucha contra el crimen organizado y envió un mensaje contundente a los migrantes irregulares con historial criminal.

«Recorrí el CECOT, Centro de Reclusión Antiterrorista de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los migrantes ilegales criminales: váyanse ahora. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña», dijo la funcionaria.

Como se sabe, el CECOT, en Tecoluca, es un símbolo de la estrategia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas y estructuras criminales.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.

President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.

If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 26, 2025