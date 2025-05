EN VIDEO: Funcionarios del ICE se metieron en unas construcciones de Florida y detuvieron a más de 100 migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó este jueves a más de 100 migrantes ilegales en sitios de construcción en Tallahassee, Florida.

La acción, que se extendió por varios puntos de la ciudad, fue parte de una operación multiagencia de alto perfil, con el objetivo de hacer cumplir las leyes de inmigración y frenar el empleo ilegal en sectores clave de la economía local.

Los migrantes detenidos son originarios de varios países de América Latina, incluyendo Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Colombia y Honduras, entre otros. La operación no solo derivó en arrestos migratorios, sino también en detenciones por delitos adicionales.

Uno de los sujetos fue puesto bajo custodia estatal por resistirse al arresto y enfrenta cuatro cargos de agresión a agentes del orden, mientras que otro intentó apuntar con un arma a los oficiales durante el operativo.

Nicholas Ingegno, agente especial adjunto a cargo de HSI Tallahassee, destacó los objetivos de esta acción. “Este tipo de medidas de cumplimiento buscan eliminar el empleo ilegal, responsabilizar a los empleadores y proteger las oportunidades de empleo para la fuerza laboral legal de Estados Unidos”. Añadió además que “HSI Tallahassee, en colaboración con nuestros socios estatales, locales y federales, seguirá protegiendo la seguridad pública mediante la aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país”.

