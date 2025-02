EN VIDEO: Confrontó a ciclistas que vandalizaron su carro y todo terminó en una brutal paliza

En un impactante incidente ocurrido en Los Ángeles (EEUU), un grupo de 25 ciclistas atacó brutalmente a un hombre en la intersección de San Vicente Boulevard y McCarthy Vista.

De acuerdo con medios locales, el ataque, que tuvo lugar el sábado alrededor de las 4:30 p. m., fue captado en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Según testigos, la víctima confrontó a los ciclistas después de que estos supuestamente vandalizaran su automóvil.

El video muestra a la víctima intentando protegerse mientras es golpeada y pateada por los ciclistas, quienes no mostraron ninguna intención de detenerse.

Dimitri Kermani, un testigo que presenció el ataque desde un vehículo de Lyft, describió la escena como «brutal y sin sentido».

Kermani y su conductor, un exmilitar, decidieron intervenir y correr hacia la víctima, lo que finalmente hizo que los agresores huyeran en sus bicicletas

“No les importaba su vida, se notaba”, dijo Kermani en entrevista con CBS News. “Le pateaban la cabeza y el cuerpo sin ninguna compasión”, señaló.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) informó que el grupo de ciclistas, compuesto por jóvenes de entre 17 y 21 años, se dispersó antes de la llegada de las autoridades.

A group of bikers, seemingly teenagers, attacked a man in Los Angeles on Saturday, repeatedly punching and kicking him in the street.#LosAngeles #News #crime #America pic.twitter.com/u1cA0vIx1z

— Ali Shunnaq (@schunnaq) February 23, 2025