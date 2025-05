EN VIDEO: Avioneta se estrelló en zona residencial de California, habría varios muertos tras incendio de 15 casas

La madrugada de este jueves una avioneta Cessna 550 se estrelló en el vecindario de Murphy Canyon, en San Diego, California conocido por albergar a numerosas familias de militares, provocando la muerte de al menos dos personas y desatando un incendio que arrasó con 15 casas y varios vehículos.

La tragedia ocurrió a las 3:45 a.m. al este del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), aún no se ha confirmado el número exacto de ocupantes de la aeronave.

“Por lo que hemos encontrado hasta ahora en el lugar, creemos que hay múltiples fallecidos”, declaró Dan Eddy, subjefe del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, durante una conferencia de prensa realizada horas después del accidente.

Pese a lo devastador del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves entre los residentes, aunque tuvieron que trasladar a una persona a un hospital desde un centro de evacuación. A otros dos heridos los atendieron en el lugar y los dieron de alta.

“Cuando impactó la calle, al esparcirse el combustible de avión, arrasó con todos los autos que estaban a ambos lados de la calle”, dijo Eddy. El olor a combustible aún se percibía horas después.

Aproximadamente 50 oficiales de policía llegaron rápidamente al lugar. El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, destacó la valentía de los primeros en llegar: “No puedo describir con palabras la escena, pero con el combustible de avión esparciéndose por la calle y todo en llamas a la vez, fue horrible ver a los policías y bomberos entrar corriendo y empezar a evacuar a la gente”, dijo. “Hacer todo lo posible para salvar la vida de alguien es realmente heroico”.

El incendio fue contenido en pocas horas, aunque Eddy precisó que un “gigantesco campo de escombros” se extendía por el vecindario.

Cerca de 100 personas fueron evacuadas a la escuela primaria Miller, que cerró sus puertas para convertirse en centro de refugio. La escuela Hancock también suspendió clases. Lisa Monroe, vecina de Canyon View South, fue una de las muchas residentes que reaccionaron solidariamente: “En cuanto supimos lo sucedido, mi esposo y yo comenzamos a recolectar comida y agua para la gente. Todos los maestros y todos están ayudando, uniéndose para ayudar”.

De acuerdo con los primeros reportes, la visibilidad al momento del accidente era mínima. “Apenas se podía ver lo que había frente a uno”, señaló Eddy. El aeropuerto no emitió un informe meteorológico esa mañana y el canal automatizado que suele ser consultado por los pilotos estaba fuera de servicio.

Todo parece indicar que debido a la niebla, el piloto no se percató que estaba a punto de estrellarse. No existió ninguna llamada de auxilio antes del incidente. La última comunicación que se tiene fue del piloto, quien anunció a través de la radio que estaba a cinco kilómetros.

La avioneta, registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Homer, Alaska, había despegado de Teterboro, Nueva Jersey, el miércoles, y realizó una escala en Wichita, Kansas, antes de continuar su trayecto hacia San Diego, según Flightaware.com.

Plane Crash early this morning in San Diego Murphy Canyon Military housing. Several homes and cars on fire. No casualties from homes just airplane. Cessna 550 from Wichita. #sandiego #Airplane #planecrash pic.twitter.com/qqjWPYV2tB

Equipos de rescate siguen trabajando en la zona. La Sociedad Protectora de Animales de San Diego también desplegó agentes para auxiliar a las mascotas afectadas.

Nina Thompson, portavoz de la institución, explicó que una de las llamadas requería ayuda con cinco cachorros y tres perros adultos de dueño desconocido.

Our medical team is hard at work decontaminating dogs who have come in after the plane crash in the Murphy Canyon neighborhood of San Diego. So far, we have given 8 dogs a bath. Our Emergency Response Team is also deploying to assist pet owners at the crash site. pic.twitter.com/y3TPMX2Hrc

— San Diego Humane Society (@sdhumane) May 22, 2025