El dramático relato de un migrante venezolano que casi es deportado por ICE a El Salvador

Un migrante venezolano llamado Eduardo Daboin Rall vivió momentos de incertidumbre y angustia cuando estuvo a punto de ser deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas (EEUU).

De acuerdo con lo reseñado por NBC News, a Daboin Rall junto con otros 27 detenidos, lo subieron a un autobús con destino a un vuelo de deportación hacia El Salvador.

Sin embargo, en un giro inesperado, el vehículo dio la vuelta y regresó al centro de detención Bluebonnet después de que el Departamento de Seguridad Nacional recibiera una orden de cancelación.

El episodio ocurrió en medio de una audiencia en un tribunal federal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que el presidente de EEUU, Donald Trump, invocó para justificar la deportación de migrantes venezolanos presuntamente vinculados a la banda Tren de Aragua.

Daboin Rall, quien ingresó a Estados Unidos en 2023 bajo el programa de libertad condicional CBP One, negó cualquier afiliación con grupos criminales. Por eso, expresó su temor de ser enviado a otro país. Sobre todo, donde no tiene vínculos ni antecedentes.

La incertidumbre y el miedo marcaron la experiencia de Daboin Rall y sus compañeros de detención. Según relató, el proceso de deportación fue abrupto y confuso, con documentos en inglés que los detenidos no pudieron comprender completamente.

Lo cierto, es que la Corte Suprema de EEUU ordenó una pausa de sus posibles deportaciones horas después. Tras el anuncio, el relato del venezolano reflejó el drama que vivieron.

HABLÓ EL VENEZOLANO

«Me sentí realmente nervioso. Me hizo llorar», dijo Daboin Rall al mencionado medio de comunicación, en una llamada desde la instalación de Bluebonnet.

«Me hizo a mí y a los demás rezar y pedirle a Dios. Estaba tan nervioso porque sabía que no iba a tener más comunicación con mi familia, y sabía que ellos no podrían comunicarse conmigo», relató el migrante venezolano.

Y continuó: «Mis compañeros [detenidos] tienen mucho miedo de que nos deporten a El Salvador. No hay razón para que lo hagan. Y hay aún menos razón porque no he tenido ningún tipo de antecedentes penales ni en mi país ni en este país».

Asimismo, se refirió sobre sus tatuajes. Dijo que los evaluaron hace un año. «Lo tienen registrado», recordó, añadiendo: «Fui tatuaje por tatuaje y les dije lo que significaba cada uno y que los tatuajes no tenían nada que ver con el crimen. Todos tienen que ver con la familia y conmigo mismo».

El caso de Daboin Rall puso en evidencia los desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos en EEUU. Especialmente aquellos que fueron detenidos con acusaciones sin pruebas claras.

La intervención de la Corte Suprema, que ordenó una pausa en las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, ha dado un respiro a los afectados. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro persiste. Es por ello, que la comunidad migrante sigue exigiendo un proceso más justo y transparente.