El «desliz» del Pentágono que se hizo viral: ¿Una bandera rusa en un mensaje oficial?

El Departamento de Defensa de EEUU celebró el Día de la Bandera con una publicación en redes sociales, que rápidamente se convirtió en el centro de una controversia inesperada.

En la imagen compartida por la cuenta oficial del Pentágono, se observaba la bandera estadounidense ondeando con orgullo, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la presencia de lo que parecían ser banderas tricolores rusas en el fondo.

La confusión y el asombro no tardaron en desatar una ola de comentarios, memes y teorías sobre cómo y por qué ocurrió este peculiar detalle.

El impacto de la publicación fue inmediato. Usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre si se trataba de un error de diseño, una filtración intencionada o incluso una broma interna dentro del Pentágono.

La imagen, que pretendía ser un homenaje patriótico, terminó generando un debate sobre la relación actual entre EEUU y Rusia, en un contexto de tensiones geopolíticas persistentes pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Algunos señalaron que la inclusión de la bandera rusa podría interpretarse como un descuido técnico, mientras que otros sugirieron que podría ser una provocación o un mensaje subliminal.

La publicación expresa: «¡Feliz Día de la Bandera! Honremos el emblema de nuestra nación y las barras y estrellas que nos unen. Al ondear nuestra bandera y reflexionar sobre los valores que representa, celebremos la libertad, el coraje y la resiliencia que hacen grande a nuestro país». Este mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial del Pentágono en la plataforma X.

Más allá de la polémica, el incidente refleja la sensibilidad con la que se perciben los símbolos nacionales entre los estadounidenses. También en el ámbito internacional.

Happy Flag Day! 🇺🇸

Let us honor the emblem of our nation and the stars and stripes that unite us all. As we display our nations flag and reflect on the values it represents, let’s celebrate the freedom, courage and resilience that makes our country great. pic.twitter.com/nivJsGH5cQ

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 14, 2025