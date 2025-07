EEUU sancionó a líderes del Tren de Aragua, ofreció millonaria recompensa por el Niño Guerrero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al líder del Tren de Aragua, Héctor «Niño» Guerrero y a los principales cabecillas de la organización terrorista internacional.

La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tammy Bruce, anunció una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Guerrero. «El gobierno de Estados Unidos sanciona al líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, también conocido como Niño Guerrero, y ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena», escribió a través de su cuenta de X (Twitter).

«Estamos decididos a proteger a los estadounidenses erradicando las atroces actividades criminales del Tren de Aragua en todo el hemisferio», añadió.

Como parte de las medidas en contra de la organización criminal el Departamento del Tesoro también sancionó a otros cinco líderes del Tren de Aragua. «La Administración Trump no permitirá que Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes. El Tesoro sigue comprometido con el desmantelamiento de Tren de Aragua y la interrupción de la campaña de violencia del grupo», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

