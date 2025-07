Desquiciado se negó a pagar 40 dólares por viaje en taxi y terminó disparándole al conductor

Un suceso violento ha conmocionado a la ciudad de Nueva York (EEUU), cuando un taxista fue baleado por un pasajero que se negó a pagar la tarifa de 40 dólares.

De acuerdo con la información citada por ABC News, el incidente por los 40 dólares ocurrió en el barrio de Highbridge, en el Bronx, cuando Alusine Barrie, un conductor de 27 años, transportó a Joseph Meeks, de 76, hasta su destino.

Tras una discusión por el pago, Meeks disparó a Barrie en el abdomen, dejándolo gravemente herido.

Según testigos y reportes policiales, Meeks intentó pagar con cuatro tarjetas de crédito, todas rechazadas. Barrie le pidió que saliera del vehículo y buscara otra forma de pago, pero en lugar de hacerlo, el pasajero optó por la violencia.

El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Lincoln, donde fue operado y se encuentra en condición estable. “Lo primero que dijo fue ‘por favor, no me dejen morir’”, relató Fernando Mateo, portavoz de la United Federation of Taxi Drivers.

El agresor huyó a su apartamento cercano, ignorando los llamados de la policía. Por ello, fue necesario el uso de un mazo para ingresar a la vivienda y arrestarlo.

Meeks, quien cuenta con un historial criminal de más de 60 detenciones por delitos relacionados con drogas y agresiones, fue acusado de intento de homicidio.

Las autoridades todavía no han confirmado si tiene representación legal, ni si ha declarado ante el tribunal.

Lo cierto, es que este ataque ha desatado una ola de indignación entre los gremios de taxistas. La Taxi & Limousine Commission calificó el hecho como “totalmente inaceptable” y expresó su apoyo a la víctima.

Asimismo, la federación de taxistas solicitó que Meeks no sea liberado bajo fianza, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

Lo que se precisó, es que Barrie es originario de Guinea y lleva nueve años trabajando como taxista para mantener a su esposa e hijo.