Corte Suprema prohibió reanudar la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y así reaccionó Trump

El Gobierno de Donald Trump sufrió un nuevo revés este viernes, después de que la Corte Suprema de EEUU impidiera reanudar las deportaciones de venezolanos en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que generó que el presidente republicano reaccionara con molestia a la decisión y acusará al máximo tribunal de bloquear su trabajo.

La decisión de la Corte le dio la razón a un grupo de venezolanos en Texas. Tales personas estuvieron a punto de que las expulsaran del país bajo la ley, que se había usado por última vez en la Segunda Guerra Mundial.

Los magistrados reenviaron el caso a un tribunal de apelaciones para que emita su opinión en torno a las preguntas subyacentes del asunto, como la legalidad o no del accionar de Trump. También la anticipación con la que se debería informar a los migrantes afectados.

Lo decidido por la Corte Suprema marca una importante derrota para el mandatario republicano. Cabe recordar que el gobernante busca hacer uso de dicha ley extraordinaria para acelerar las expulsiones y evitar las revisiones requeridas antes de la deportación de personas de EEUU.

No obstante, la medida temporal y la batalla legal en torno a la invocación del presidente ha continuado en paralelo en varios tribunales federales de toda la nación, reseñó CNN.

LA ENÉRGICA REACCIÓN DE TRUMP

Tras conocer la decisión de la Corte Suprema, Trump recurrió a Truth Social para manifestar su enérgico rechazo.

«La Corte Suprema acaba de dictaminar que a los peores asesinos, traficantes de drogas, pandilleros e incluso aquellos que están mentalmente locos, que entraron ilegalmente a nuestro país, no se les permite que los expulsen sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso, uno que tomará, posiblemente, muchos años para cada persona, y que permitirá a estas personas cometer muchos crímenes antes de siquiera ver el interior de un Palacio de Justicia», protestó.

Asimismo, mencionó que la resolución «permitirá que más criminales ingresen». Esto, a su juicio, causará «un gran daño a nuestro querido público estadounidense».

«También alentará a otros delincuentes a ingresar ilegalmente a nuestro país, causando estragos y caos dondequiera que vayan», pronunció. «La Corte Suprema de los Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que me eligieron», acotó.