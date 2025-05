Capturan en EEUU acusado del asesinato de una adolescente en Zulia: Este es el estremecedor caso

Las autoridades en EEUU detuvieron en Atlanta (EEUU) a Alexander David Edwards Contreras, un venezolano de 30 años buscado en su país por el asesinato de una adolescente en el estado Zulia.

La captura fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los funcionarios identificaron a Edwards como un venezolano e migrante ilegal, quien había ingresado a EEUU y se ocultaba entre la población.

Lo que se precisó, es que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, a la espera de su proceso legal.

El crimen por el que Edwards es requerido ocurrió el 31 de julio de 2022. Ese día, Alejandra Paola Rivero Rivero, de 17 años, fue asesinada en las cercanías de una granja en Maracaibo, estado Zulia.

Según las investigaciones, la joven asistió a una fiesta organizada por Edwards y otros implicados, donde conoció a Ángel Daril Sandoval Guerrero, quien la estranguló tras una discusión. Esto, según las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

🚨 ARRESTED: ICE agents in Atlanta took a 30-year-old Venezuelan illegal alien into custody—wanted for murder in his home country.

He crossed our border, hid among us, and thought he got away. He didn’t.

Justice has a long memory—and a badge. pic.twitter.com/jL8dt5jL4X

