Avioneta que transportaba 20 paracaidistas se estrelló en EEUU, esto es lo que sabe

En el estado de Tennessee (EEUU) se registró un dramático accidente aéreo, en el que una avioneta de paracaidismo con hasta 20 personas a bordo se estrelló cerca del Aeropuerto Regional de Tullahoma.

El incidente con la avioneta ocurrió alrededor de las 12:15 p.m., del domingo, dejando múltiples heridos y generando una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

A pesar de la gravedad del impacto, no se reportaron víctimas mortales, lo que ha sido considerado un milagro por las autoridades locales. Aunque, según reportes, el incidente dejó al menos cuatro heridos, dos de ellos de gravedad.

Según los primeros informes, la aeronave, identificada como un De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, experimentó un problema desconocido poco después del despegue, lo que provocó su colisión contra árboles cercanos antes de caer en un área próxima al Museo de Aviación Beechcraft.

De los ocupantes, seis personas fueron trasladadas a hospitales, como se señaló dos de ellas en estado crítico, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar.

En consecuencia, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

