Así cayó depredador sexual y presunto miembro del Tren de Aragua en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó recientemente sobre un operativo llevado a cabo en Tennessee (EEUU), en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lograron la captura de varios migrantes ilegales con antecedentes penales graves, entre ellos, a un presunto miembro del Tren de Aragua.

Entre los detenidos se encuentra un individuo condenado por delitos de agresión sexual infantil. Además, es señalado como presunto miembro del Tren de Aragua. Se trata de una organización criminal de origen venezolano que ha expandido sus operaciones a nivel internacional, incluyendo a Estados Unidos.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para combatir la presencia de organizaciones delictivas transnacionales en el país.

Según el DHS, además del presunto miembro del Tren de Aragua, fueron arrestados otros individuos. Todos con condenas previas por agresión con agravantes y delitos relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades han destacado la importancia de estos operativos para garantizar la seguridad pública y reducir la actividad criminal en comunidades vulnerable.

During the operation in Tennessee, ICE agents arrested a convicted child sex predator, a member of Tren de Aragua, an individual convicted of aggravated assault, and multiple aliens with drug charges. The Nashville Mayor should want these criminal illegal aliens off American… pic.twitter.com/27UVncviTk

— Homeland Security (@DHSgov) May 6, 2025