Alerta en EEUU: Los 11 peligrosos delincuentes que escaparon por un hueco en la pared de una cárcel

En la madrugada de este viernes, 16 de mayo, 11 presos lograron escapar del Centro de Justicia del Condado de Orleans en Nueva Orleans, en Luisiana (EEUU), tras abrir un agujero en la pared de una celda.

De acuerdo con la información difundida por Fox News, la fuga de los presos fue descubierta durante un conteo rutinario a las 8:30 de la mañana. La situación generó una respuesta inmediata de las autoridades locales y federales.

Los reclusos fugados enfrentaban cargos graves, que incluyen posesión ilegal de armas y homicidio.

De inmediato, la Oficina del Sheriff del Condado de Orleans advirtió que todos deben ser considerados armados y peligrosos.

La jefa del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, informó que su agencia fue notificada a las 10:30 de la mañana. Detalló que se desplegó un operativo conjunto con el FBI y los U.S. Marshals para la captura de los fugitivos.

Las imágenes obtenidas por medios locales muestran frases escritas alrededor del agujero en la pared, como “Too Easy LOL” (demasiado fácil) y “Catch us when you can” (Atrápennos cuando puedan).

Estas inscripciones han generado indignación y preocupación sobre la facilidad con la que los reclusos lograron vulnerar la seguridad del recinto. De hecho, la cárcel, construida originalmente en 1837, ha sido objeto de críticas por sus condiciones y fallas estructurales.

La cárcel está ubicada entre Tulane Avenue y la Interestatal 10, a unos tres kilómetros del Barrio Francés.

Hasta el momento, uno de los fugitivos ha sido recapturado. Se logró mediante tecnología de reconocimiento facial. Sin embargo, la búsqueda continúa para dar con el paradero de los demás prófugos.

La sheriff Susan Hutson aseguró que se están revisando los protocolos de seguridad. Afirmó que cualquier falla será atendida con urgencia.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, calificó la fuga como “más allá de lo inaceptable”. También criticó la demora en informar al público.

Lo cierto, es que este escape ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las cárceles.

La comunidad de Nueva Orleans permanece en alerta. Todo, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los fugitivos.

PERFIL DE LOS PRESOS FUGADOS