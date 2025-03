Abuelito ganó $3 millones en la lotería de EEUU, pero por esta insólita razón lo perdió todo

Un latino de 72 años en Estados Unidos pasó de haber ganado 3 millones de dólares en la lotería, a perderlo todo, luego de perder una demanda llevada a cabo por un conocido.

Raymundo Gómez, quien se dedicaba a recolectar latas y plásticos para generar ingresos, compró el boleto de raspar en un 7-Eleven, como solía hacerlo con frecuencia. Cuando raspó el ticket descubrió la palabra ‘LIFE’, que indicaba que había obtenido el premio mayor.

Posteriormente, empezó a recibir el dinero en pagos mensuales y alcanzó a cobrar medio millón de dólares antes de que una notificación judicial se convirtiera el mayor revés de su vida. Un amigo suyo, Florencio Cabrera, lo demandó alegando que el boleto le pertenecía y que Gómez lo había cobrado sin su consentimiento.

Cabrera aseguró que el 1 de febrero de 2018 Gómez lo acompañó a comprar la lotería y que, tras raspar el boleto, no entendió el resultado por no saber inglés, por lo que pidió ayuda a su amigo. Según su testimonio, poco después viajó a México y dejó el ticket bajo la custodia de Gómez, confiando en que estaría seguro hasta su regreso. Sin embargo, al volver, descubrió que su amigo ya había cobrado el premio sin informarle.

Gómez, por su parte, negó rotundamente las acusaciones y defendió su versión: “Le digo que yo solito compré los boletos. Los raspé, uno me salió y el otro no. Él no estaba allí, él estaba en su tierra ese día que yo gané la lotería. ¿Cómo puede decir que yo se lo robé? Es mi boleto, lo juro ante Dios”, afirmó en una entrevista.

Lo peor de todo, es que no respondió formalmente la demanda, por lo que la corte falló a favor de Cabrera, quien se quedó con el premio. Tras perder el dinero, intentó apelar con el apoyo de su hijo, pero su reclamo fue rechazado y se le ordenó devolver el dinero que ya había recibido.

Finalmente, tuvo que regresar a su antigua vida de recolector de latas y plásticos para poder generar ingresos.