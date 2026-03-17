¿Ya tiene novia? Los videos del monito Punch compartiendo con su nueva compañera que se viralizaron

El monito Punch del Zoológico de Ichikawa en Japón volvió a acaparar titulares, pero esta vez por un motivo diferente al habitual y es que desde hace más de una semana se le ha visto jugando con una amiga.

La afortunada se llama Aiko, quien desde hace días ha tenido varios encuentros con Punch donde se ve a ambos monos jugando y correteando.

De acuerdo con varios medios se trata de una monita que también sufrió acoso por parte de la manada. Al igual que Punch la apartaron cuando nació, por lo que también ha tenido una adaptación complicada.

Las primeras interacciones entre ambos surgieron hace una semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Punch Monkey (@punch_daily_update)

Sin embargo, recientemente volvieron a viralizarse por un video en el que los dos se abrazan y juegan muy compenetrados.

A través de redes sociales muchos usuarios han llegado a insinuar que el monito más popular de Japón «ya tiene novia». Y es que cuando está en compañía de Aiko, Punch hasta se olvida temporalmente de su peluche con el que se ha refugiado en sus peores momentos de soledad.

Mientras tanto, especialistas ya se han pronunciado sobre el supuesto «noviazgo» y aclararon que los acercamientos son solo interacciones normales entre los primates.