VIRAL: Repartidor cayó dentro de una tumba en pleno entierro y el video encendió las redes sociales

Lo que debía ser un momento de duelo y tristeza terminó con diversas reacciones, entre ellas las risas, después de que un repartidor de flores cayera dentro de una tumba en pleno entierro, hecho que quedó registrado en internet y generó distintas opiniones.

Fue la usuaria @zuly_bd de TikTok que publicó el video en línea. En el metraje, se ve al joven llegar al sepelio con un arreglo floral en manos, presuntamente para entregarlo a familiares o amigos del fallecido.

Mientras intenta abrirse paso entre los asistentes, el repartidor camina sin percatarse del pozo cavado para enterrar el ataúd, que estaba justo frente a él. En un momento dado, pisó en falso y cayó dentro de la tumba, generando un asombro instantáneo, mientras otros no sabían si ayudar o contener la risa.

Al final, otros corrieron para auxiliarlo y ayudarlo a salir. Tras el susto inicial, el repartidor se reincorporó sin sufrir lesiones graves y sostuvo nuevamente las flores que llevó para la ceremonia, lo que generó más reacciones entre los asistentes.

LAS REACCIONES DE INTERNET TRAS LA CAÍDA EN LA TUMBA

El video de la caída del repartidor en la tumba ya supera las 65,5 millones de reacciones y acumula 4,4 millones de «me gusta». Su viralización se debió gracias al contraste de las situaciones que convergieron en la escena.

Como era de esperarse, los comentarios en la plataforma no faltaron, pues se convirtió en un episodio que terminó en risas.

«¿También piden a domicilio desde el más allá?», «Pasaron del llanto a la risa en un segundo», «La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega», «No mames, carnal, todavía no te toca», «El muerto viendo que le ganaron lugar», «Entrega a domicilio. Excelente servicio», «El buscador: qué significa caerse en una tumba», «El vato: ufff estuvo cerca, casi me muero también», fueron algunos de los comentarios de internet.

Hasta ahora se desconoce la identidad del repartidor, pero su caída quedó para la posteridad en la plataforma.