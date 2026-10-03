VIRAL: Punch, el monito japonés que se hizo famoso por su peluche, tendrá su propio libro

La conmovedora historia de Punch, el monito japonés que se volvió viral en redes sociales, llegará a las librerías de Japón, luego de que la editorial Gakken anunció el lanzamiento de un libro que narrará la vida del primate desde su nacimiento, su crianza artificial y su complejo proceso de integración en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.

La obra se titula “¡Vamos, Punch! La historia del crecimiento de un mono bebé”. Contará con 48 páginas y ofrecerá una cuidadosa selección de más de 10.000 fotografías inéditas capturadas por el propio personal que se encargó de su crianza.

Entre las imágenes más destacadas se encuentran los registros del pequeño macaco aferrado a Orangumama, un peluche de orangután que sirvió como su madre sustituta para darle seguridad en sus primeros meses de vida.

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN Y CRIANZA ARTIFICIAL

Nacido en julio de 2025, Punch fue rechazado por su madre poco después del parto. Los veterinarios del zoológico explicaron que factores como un nacimiento complicado, la inexperiencia de la madre y una intensa ola de calor influyeron en el abandono.

Durante su crecimiento, el macaco enfrentó duras etapas de aislamiento, ya que los adultos de la manada lo rechazaban constantemente. Tras probar con toallas y otros juguetes de contención, los cuidadores descubrieron su apego por el peluche de orangután. A comienzos de 2026, la publicación de sus primeros intentos de socialización con el grupo impulsó su popularidad a nivel global.

EDUCACIÓN Y APOYO AL ZOOLÓGICO DE ICHIKAWA

Además de relatar la vida de Punch, el ejemplar incluirá un cuento ilustrado y contenido didáctico sobre los hábitos de los macacos japoneses y su estructura social.

Takashi Yasunaga, director del zoológico de Ichikawa, destacó que el formato es ideal tanto para la literatura infantil como para el público adulto. El proyecto, realizado en colaboración con Ichishin Holdings, destinará parte de las ventas a apoyar económicamente al zoológico y a la ciudad de Ichikawa mediante la donación de libros a bibliotecas escolares.