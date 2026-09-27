VIRAL: Las espectaculares imágenes que dejó la primera ‘Luna de la Cosecha’ en Caracas este 26Sep

La noche de este sábado 26 de septiembre y la madrugada del domingo, Caracas fue testigo de un espectáculo celestial inolvidable. El cielo capitalino se iluminó por completo con la llegada de la ‘Luna de la Cosecha’, la primera luna llena del otoño en el hemisferio norte, regalando postales únicas que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Este evento astronómico es especialmente famoso por su brillo intenso y su cercanía al equinoccio. Sin embargo, este año el fenómeno sumó un atractivo extra: una alineación planetaria especial con Saturno, permitiendo que el «planeta de los anillos» se dejara ver a simple vista muy cerca del satélite natural, creando un encuadre perfecto detrás del majestuoso Cerro El Ávila.

Las mejores fotos de la Luna de la Cosecha en Caracas

A través de plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, fotógrafos profesionales y aficionados caraqueños compartieron imágenes impactantes del fenómeno desde puntos emblemáticos como Plaza Francia de Altamira, el Paseo Los Próceres y las zonas altas de la ciudad.

Las etiquetas #LunaDeLaCosecha, #Caracas y #Saturno se posicionaron rápidamente entre las principales tendencias del país, acumulando miles de interacciones por parte de usuarios maravillados por la claridad del cielo nocturno.

¿Por qué se llama Luna de la Cosecha?

El nombre de este plenilunio tiene un origen histórico y agrícola. Tradicionalmente, corresponde a la luna llena más próxima al equinoccio de otoño.

Antes de la llegada de la luz eléctrica, los agricultores dependían de la intensa luz de esta luna para extender sus jornadas de trabajo y culminar la recolección de los cultivos antes de que llegaran las primeras heladas.

Si te perdiste este impresionante evento astronómico, en esta nota recopilamos las reacciones y el material audiovisual más impactante que capturaron los ciudadanos este 26 de septiembre.

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