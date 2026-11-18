El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) trajo consigo una emoción inesperada para el público venezolano.

Durante una de las primeras escenas cinemáticas que se filtró del videojuego desarrollado por Rockstar Games, suena de fondo el inmortal tema «Caballo Viejo», obra del recordado cantautor Simón Díaz.

Este detalle apareció apenas los jugadores comenzaron a explorar la historia, convirtiéndose en el tema más comentado del día.

Durante una de las primeras cinemáticas del nuevo GTA VI suena de fondo «Caballo Viejo» de nuestro gran Tío Simón. Así Rockstar nos da la bienvenida al juego más esperado de la historia. Viva Venezuela en esta mierdaaaaaaa… https://t.co/V8uzvysyLc — Gabriel Mora. 🇻🇪 67% (@gabrielm_vzl) November 18, 2026

EL JUEGO GTA VI

La presencia de esta canción encaja perfectamente con la ambientación del juego, cuya trama transcurre en una versión ficticia de Miami. Debido a la fuerte influencia cultural hispana en esa zona, la banda sonora integra ritmos auténticos que representan a la comunidad latina.

Asimismo, esta inclusión reafirma el alcance mundial de la obra del querido «Tío Simón». Compuesta en 1980, «Caballo Viejo» sigue siendo una de las piezas más versionadas y reconocidas de la música popular en español

Como resultado de esta referencia musical, miles de usuarios venezolanos inundaron las plataformas digitales con mensajes de alegría y orgullo nacional.