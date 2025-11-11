VIRAL: El romántico video de una pareja que fue “interrumpido” por Messi en plena calle de Barcelona

El mundo del fútbol sigue sorprendido por la visita sorpresa del futbolista Lionel Messi a su antiguo hogar, el Camp Nou de Barcelona. Las imágenes del argentino dentro del estadio dieron la vuelta al mundo.

Aunque millones de personas han visto las imágenes, fueron pocos los que pudieron ver en persona a Messi en su visita a Barcelona. Uno de los pocos afortunados fueron una pareja que, sorprendentemente, dejó todo grabado.

La pareja estaba grabando un vídeo romántico para redes sociales y se puede ver al joven entregando un ramo de flores a su novia. Luego de darse un tierno beso, vieron algo que parecía una alucinación: Messi caminando a su lado.

Como era de esperar, ambos quedaron sorprendidos e inmóviles por unos segundos al ver a Messi en plena calle. Luego el joven parece que seguirá al argentino, pero el video concluye súbitamente.

😅🇪🇸 Esta pareja estaba grabando un video en las calles de Barcelona y de repente PASÓ LIONEL MESSI CAMINANDO por atrás.



Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y miles de internautas quedaron sorprendidos por tal casualidad. De igual forma, varios reprocharon al joven por no aprovechar la cercanía de Messi y tomarse una foto.

VISITA AL CAMP NOU

Messi, máximo goleador y jugador con más partidos en la historia del FC Barcelona, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías en el Camp Nou. Tras recibir autorización del equipo, visitó distintos puntos del campo.

«Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo», dijo Messi, quien deseaba ver los avances en la remodelación del Camp Nou.

El ‘10’ de la selección argentina dejó claro su deseo de regresar a la escuadra blaugrana en un futuro. «Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo», añadió.