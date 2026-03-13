VIRAL: El impactante momento en que una ballena intenta «hablar» con un humano y dejo atónitos a los científicos

Un hallazgo científico captó la atención mundial tras la difusión de un audio en el que una ballena intenta imitar palabras humanas como «hello» y «bye bye», dejando perplejos a investigadores y usuarios en redes sociales.

El registro que data de hace al menos ocho años, que resurgió recientemente en plataformas digitales, muestra cómo estos mamíferos marinos pueden replicar sonidos ajenos a su repertorio natural, en lo que sería una muestra de su inteligencia o capacidad cognitiva.

Josep Call, profesor de orígenes evolutivos de la mente en la Universidad de St Andrews y coautor del informe, explicó el razonamiento detrás de este experimento.

«Queríamos ver cuán flexible puede ser una orca al copiar sonidos», señaló Call a The Guardian durante la presentación de los resultados.

El investigador agregó: «Pensamos que lo que sería realmente convincente es presentarles algo que no está en su repertorio, y en este caso ‘hello’ no es lo que diría una orca».

En concreto, la investigación, desarrollada por expertos de Alemania, España, el Reino Unido y Chile, tenía como objetivo medir hasta qué punto las ballenas pueden copiar vocalizaciones que no forman parte de su entorno natural. Los resultados sorprendieron incluso a los propios científicos.

ASÍ SE LOGRÓ

Para evaluar la destreza vocal de Wikie, el nombre de la ballena, el equipo diseñó un entrenamiento progresivo. Primero, la orca imitó sonidos producidos por su cría de tres años.

Luego, se le presentaron vocalizaciones completamente nuevas para ella. Finalmente, un humano pronunció seis palabras y expresiones cortas, entre ellas «hello», «Amy», «ajá», «one, two, three» y «bye bye».

El resultado fue inquietante para muchos: Wikie logró reproducir cada término con notable precisión, generando un sonido que, aunque distorsionado, era claramente reconocible.

Como era de esperarse, la reaparición del video generó reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios calificaron los sonidos como tiernos o divertidos, mientras que otros los describieron como inquietantes, incluso «demoníacos», debido a la extraña similitud con la voz humana.

A pesar de las diferentes reacciones que provocó el escuchar a la orca decir «hello», los especialistas insisten en mantener la perspectiva científica. Es decir, se trata de una hazaña biológica notable, pero no de un indicio de comunicación compleja.

Aun así, el caso de Wikie abre nuevas preguntas sobre el aprendizaje vocal en estos mamíferos y su capacidad para adaptarse a diversos contextos sonoros.