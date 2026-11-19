Desde su salida, el videojuego GTA VI ha causado sensación en todo el mundo, y es que el realismo de esta obra no ha escatimado para representar cada detalle de la cultura de Florida, donde se lleva a cabo, incluida la influencia de los migrantes venezolanos en el estado, que con el pasar de las horas miles de jugadores han ido descubriendo.

En la estación radial Cocoteo FM se puede escuchar al cantante Bad Bunny hablando sobre las bodas en Venezuela. «Tú sabes, pero los venezolanos en la boda le dan duro a la hora loca, eso es fireworks, glowstick, ahí habían payasos, y en una el novio, en la hora loca el novio… se lo metió al bizcocho», dice.

Bad Bunny habla de los venezolanos en Cocoteo FM. «Tú sabes, pero los venezolanos en la boda le dan duro a la hora loca, eso es fireworks, glowstick, ahí habían payasos, y en una el novio, en la hora loca el novio… se lo metió al bizcocho.» 😭😭 https://t.co/8aEmiXaRt3 — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) November 18, 2026

Sin embargo, esto no es más que el abrebocas del GTA VI. En una de las misiones principales suena de fondo «Caballo Viejo» de Simón Díaz.

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Durante una de las primeras cinemáticas del nuevo GTA VI suena de fondo «Caballo Viejo» de nuestro gran Tío Simón. Así Rockstar nos da la bienvenida al juego más esperado de la historia. Viva Venezuela en esta mierdaaaaaaa… https://t.co/V8uzvysyLc — Gabriel Mora. 🇻🇪 67% (@gabrielm_vzl) November 18, 2026

Además, en la radio también se puede escuchar el icónico tema «Lloraras» del sonero del mundo, Oscar D’León.

Illojuan manejando mientras escucha Llorarás de Oscar D Leon mientras un NPC le dice “mámate un guevo” 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 https://t.co/VTVHNzYOFU — A L Ǝ (@CampNou_FC) November 19, 2026

Pero las sorpresas no paran allí. En las calles del juego se pueden ver muchos personajes no jugables con acento venezolano, entre los que destaca una sifrina, que dice que extraña su país.

COMO ASÍ QUE TENEMOS NPC VENECA EN EL PUTISIMO GTA VI. 🇻🇪🚬 https://t.co/Bh39is1n4s — Peseteiro (@jpeseteiroDT) November 18, 2026

Incluso hay una maracucha que se puede poner muy agresiva si le chocan su vehículo.

En el juego GTA VI aparecen varios NPC con acento venezolano Los chilenos se deben estar muriendo de la arrechera jaja https://t.co/yOxSCnIj8i — Riete del Gobierno (@rietegobierno) November 19, 2026

Además, recrearon parcialmente la Plaza Libertador Simón Bolívar en Miami, que aunque no tiene la estatúa como en la vida real, sí está con la bandera de Venezuela ondeando.

Venezuela en GTA VI 😍🇻🇪 https://t.co/hFi6hiebXd — Oscar Alejandro (@eloscarale) November 19, 2026

Estas son tan solo las primeras referencias que han encontrado los jugadores pocas horas después de haber salido el juego y se espera que sigan encontrando más con el pasar de los días.