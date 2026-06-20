VIRAL: Consiguió un récord Guinness al resolver dos cubos Rubik durante un salto en paracaídas

En una asombrosa demostración de concentración mental y nervios de acero, un joven estadounidense ha desafiado las leyes de la gravedad y la física. Ishaan Hadkar, de 24 años, inscribió oficialmente su nombre en las páginas de la historia al resolver con éxito dos cubos Rubik mientras descendía a toda velocidad en un salto en paracaídas, estableciendo un nuevo récord Guinness.

La extraordinaria hazaña se llevó a cabo el pasado 11 de junio de 2026 en la localidad costera de Oceanside, California. El desafío sumó una enorme dosis de dramatismo debido a un detalle crucial: esta aventura representaba el primer salto en paracaídas en la vida de Hadkar.

El joven ejecutó la prueba bajo la modalidad de salto en tándem, firmemente sujeto a un instructor calificado, lo que le permitió liberar por completo sus manos para manipular los rompecabezas mecánicos.

UNA VELOCIDAD VERTIGINOSA

La aeronave ascendió hasta una altitud de 3.960 metros (13.000 pies) antes de que la dupla se lanzara al vacío. Al momento de abandonar el avión, la caída libre alcanzó una velocidad extrema de casi 190 kilómetros por hora.

En ese entorno hostil, azotado por ráfagas violentas de viento y con la adrenalina al límite, Hadkar mantuvo la calma absoluta y comenzó a girar las piezas de los cubos con una precisión milimétrica.

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HIZO DOS INTENTOS PARA ROMPER EL RÉCORD

El camino hacia la gloria no estuvo exento de severos contratiempos. El paracaidista logró validar la marca comercial recién en su segundo intento de la jornada.

Durante el primer salto de la mañana, la brutal resistencia y la presión del aire destrozaron por completo uno de los cubos Rubik en pleno vuelo, esparciendo sus piezas por el cielo y obligando al equipo a reprogramar el despegue.

Hadkar no es ningún novato en el ecosistema de los desafíos mentales bajo condiciones extremas. Antes de conquistar el firmamento, el joven ya había captado la atención de los entusiastas de los acertijos al resolver exitosamente un total de 10 cubos Rubik de manera consecutiva bajo el agua, manteniendo la respiración en una piscina.

Los jueces oficiales de la organización de Guinness confirmaron la validez del récord tras revisar minuciosamente las grabaciones de las cámaras de acción instaladas en los cascos del equipo.

Con este logro, Hadkar demuestra de forma contundente que la capacidad de análisis humano no tiene límites, ni siquiera cuando se viaja a velocidades terminales hacia la tierra.