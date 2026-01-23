VIDEO VIRAL: Le propuso matrimonio a su novia en la estación Petare del Metro de Caracas

Un tierno momento se vivió recientemente en la estación de Petare del Metro de Caracas, cuando un joven enamorado le propuso matrimonio a su novia. El video de la petición se viralizó en redes sociales.

Las imágenes fueron grabadas en el interior de esta concurrida estación capitalina. En el video se aprecia que la novia tiene los ojos tapados con un paño, aunque en su sonrisa denota su conocimiento de que algo estaba por ocurrir.

Apenas pudo abrir sus ojos, vio al joven con un ramo de flores y el anillo en sus manos. Algunos de los testigos le recordaron que debía arrodillarse para hacer la propuesta, algo que hizo rápidamente.

Como era de esperar, la novia estaba notablemente emocionada por la propuesta. Luego de unos pocos segundos de tensión, dio el esperado «sí» y abrazó al joven, mientras que los demás aplaudían.

NOVIOS VIRALES

Por si no fuera suficiente, el joven tenía preparada una carta con unas palabras dedicadas a su enamorada. Tras la propuesta, todos los presentes se mantuvieron en silencio y escucharon lo que tenía que decir.

«Te entrego este anillo como símbolo de amor, respeto y lealtad, comprometiéndome a entregar todo de mí para hacer que esta relación sea un viaje inolvidable, lleno de complicidad y crecimiento juntos», dijo el joven.

Aunque el video se viralizó en los últimos días, fue publicado en una cuenta de TikTok el pasado 23 de diciembre. Desde entonces, fue ganando más viralidad y, para este viernes, tiene más de 160.000 reproducciones en la plataforma.