VIDEO VIRAL: Le estaba proponiendo matrimonio a su novia y un volcán detrás de ellos hizo erupción

Una propuesta de matrimonio en Guatemala se volvió viral, luego de que se difundiera un video en el que un volcán que tenía la pareja detrás hizo erupción, mientras el hombre estaba arrodillado haciendo la declaración a su enamorada.

Esta sorprendente reacción del volcán garantizará que la propuesta sea inolvidable para la pareja e incluso para los internautas, quienes lo vieron como una señal.

El especial momento ocurrió durante una excursión en la que el joven se arrodilló para entregar el anillo a su novia, quien estaba sorprendida y se quedó sin palabras al observar la erupción del volcán a la distancia.

La situación tampoco pasó desapercibida para los otros visitantes del lugar, quienes celebraron la ocurrente propuesta y lo que le tenía deparado el volcán para esta futura pareja de esposos.

Los comentarios en internet no se hicieron esperar y muchos usuarios lo tomaron como un buen augurio para esta pareja.

«La erupción del volcán fue una bendición de la naturaleza», se puede leer en uno de los comentarios de la publicación.

Sin embargo, hubo otros que lo tomaron con humor y lanzaron estas advertencias: «Es una señal de que le espera una vida tormentosa», dijo uno de los internautas, mientras que otro también lo interpretó como «una señal, no lo haga compa», escribió.

OTRA PROPUESTA TERMINÓ EN DESASTRE

A principios del mes de julio una romántica pedida de mano en la cima de una cascada casi terminó en tragedia cuando el novio resbaló y fue arrastrado por la corriente, cayendo varios metros.

Los hechos ocurrieron en la cascada Bridal Veil Falls, en el parque estatal Tallulah Gorge de Georgia, Estados Unidos. El joven en cuestión sería un atleta de parkour que no encontró un lugar más romántico para pedirle matrimonio a su novia.

Mientras estaban en lo más alto de la cascada, otra persona se encargaría de grabar la propuesta. Sin embargo, jamás se imaginó que estuvo a punto de grabar la muerte del joven atleta. En el clip que se hizo viral rápidamente se puede ver a la pareja sobre las rocas húmedas junto a la cascada.

Jamie sacó una caja con un anillo y se intentó arrodillar frente a su pareja. Sin embargo, en cuestión de segundos, la corriente hizo que perdiera el equilibrio y el hombre fue arrastrado por el agua, desapareciendo de la toma.

A pesar de la caída, Jamie logró salir con vida y sin lesiones graves. Además, sorprendentemente, el anillo de compromiso no se perdió.

De acuerdo con quienes compartieron el clip en redes, la novia logró recuperarlo y confirmó que aceptó la propuesta.