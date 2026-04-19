VIDEO VIRAL: Graban a varios tiburones ballena nadando en aguas de playa venezolana

Un submarinista grabó en Chichiriviche de la Costa, estado La Guaira, a al menos dos tiburones ballena el día sábado 18 de abril, lo que causó fascinación entre los internautas.

Fue el creador de contenido William Álvarez el encargado de captar la espectacular escena. En sus redes subió el metraje donde se pueden ver a estos ejemplares, nadando tranquilamente en las aguas.

El sujeto, que estaba acompañado de alguien más, no interactuó con los tiburones ballena. Por el contrario, se dedicó a disfrutar de su presencia: «¡Qué brutal!», expresó Álvarez.

No es la primera vez que William Álvarez capta en video a esta especie marina. En su perfil de Instagram, se puede apreciar que en diversas ocasiones en años anteriores ha filmado a estos animales dóciles.

No obstante, no se especializa solamente en los tiburones ballena. En su pasatiempo, también ha logrado avistar a ballenas, delfines, pez león y demás especies marinas en las costas guaireñas.

#Tendencias | Un submarinista grabó en Chichiriviche de la Costa, estado La Guaira, a al menos dos tiburones ballena el día sábado 18 de abril, lo que causó fascinación entre los internautas. 📹 Video: @willsub Amplía los detalles aquí 👇🏻🌱https://t.co/6WDDs5IBsP pic.twitter.com/W8ou2NAGfb — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 19, 2026

DETALLES SOBRE LOS TIBURONES BALLENA

Los tiburones ballena tienen el título de ser el pez existente más grande del mundo, alcanzando hasta aproximadamente 15 metros de longitud. Además, presentan una alimentación por filtración.

Esta clase habita en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Se ha sugerido que habita en la Tierra desde hace 60 millones de años.

Habita en los océanos y mares cálidos, cerca de los trópicos, aunque se han visto a algunos ejemplares en aguas más frías, como las de la costa de Nueva York. Se cree que son peces pelágicos, pero en determinadas temporadas migran grandes distancias hacia zonas costeras, como Ningaloo Reef en Australia Occidental, Utila en Honduras, Donsol y Batangas en Filipinas, la isla de Holbox en el estado de Quintana Roo, las penínsulas de Yucatán y Baja California, México, costas del Pacífico colombiano en el Chocó (Bahía Solano y Nuquí), costas de Venezuela, entre otros puntos.