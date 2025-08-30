Tendencias

VIDEO VIRAL: El temerario trabajador que bajó por una guaya del puente sobre el Lago de Maracaibo

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Venezuela nunca deja de sorprender y así quedó en evidencia este viernes, cuando se viralizó un video de un trabajador bajando en por una de guayas del Puente General Rafael Urdaneta, que pasa sobre el Lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

El video fue publicado el jueves por Ángel Vílchez en TikTok, junto a etiquetas como «Puente de Maracaibo», «Zulia» y «Puente de Maracaibo». Las imágenes fueron grabadas cuando el joven circulaba por esta importante arteria vial.

En el video se aprecia el momento en que un trabajador baja por una guaya desde uno de los pilares. De acuerdo al medio regional La Verdad, el hombre usó una técnica conocida como «rapel industrial», que consiste en descender por cuerdas en estructuras verticales.

TRABAJADOR VIRAL

Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas y, en menos de dos días, cuenta con más de 800.000 reproducciones en TikTok. Esto se deben sumar las miles de personas que vieron el video en otras redes sociales.

Los comentarios curiosos no se hicieron esperar y algunos internautas bautizaron al trabajador como el «Tom Cruise maracucho», en una clara referencia a las películas de acción Misión Imposible. Otros se preguntaron la marca de su pantalón, mientras que destacaban lo difícil que es aburrirse en el Zulia.

A pesar de la viralidad del video, medios regionales destacaron que el trabajador, muy probablemente, estaba ejecutando labores de mantenimiento en el puente. También se pudo tratar de una reparación en un punto de difícil acceso.

