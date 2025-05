VIDEO VIRAL: El bombero que reveló las infidelidades de su esposa en plena fiesta de cumpleaños

Un bombero estadounidense se viralizó en los últimos días después de que convirtió su fiesta de cumpleaños en una de divorcio. El video de la «celebración» sorprendió a miles de internautas en redes sociales.

El protagonista de esta curiosa historia es un bombero de Nueva Jersey que estaba de cumpleaños. Como es habitual, hizo una fiesta a la que invitó a sus amigos, familiares y otros seres queridos.

«Aunque es mi cumpleaños, le traje a ella algo», dijo cuando llamó a su esposa a dar un paso adelante. Después de estar cerca de un minuto con una actitud amistosa, besó a su pareja y le dijo: «lo sé todo».

«Eso es correcto, perr*. Lo sé todo», dijo el bombero, antes de comenzar a revelar la supuesta infidelidad de su esposa. Incluso, la acusó de tomar una píldora del día después para evitar resultar embarazada de su amante.

Mientras que los asistentes a la fiesta quedaron sorprendidos por las revelaciones, el bombero siguió arremetiendo contra su pareja. «No actúes como si no supieras. Te odio. Nunca odié en mi vida, pero te odio», dijo.

«Te odio por lo que me hiciste; la traición. Por lo que le hiciste a mis hijos, la vida que les robaste», dijo el bombero. «Yo les mostraré todo. ¿Estás segura de que quieres eso?», respondió cuando su esposa le exigió las pruebas de sus acusaciones.

Firefighter shocks his friends and family when he turns his birthday party into a divorce party after finding out his wife was cheating on him.

The man is believed to be a New Jersey firefighter.

The man was filmed getting behind a mic to talk about his wife when he suddenly… pic.twitter.com/Yt0gV5Rb55

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025