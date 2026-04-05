VIDEO VIRAL: China revoluciona el turismo con escalera mecánica que te sumerge en el fondo del océano

En el corazón del vibrante distrito financiero de Lujiazui, el Shanghai Ocean Aquarium ha consolidado su posición como uno de los destinos turísticos más fascinantes del mundo, al poseer una escalera mecánica de más de 150 metros de largo que te sumerge en el fondo del océano.

Además de su vasta colección de especies marinas, esta proeza de ingeniería redefine la experiencia del visitante al ser la escalera mecánica submarina más larga del mundo.

Esta infraestructura, integrada en un sistema de túneles de cristal que se extiende por aproximadamente 155 metros, permite a los turistas descender y ascender directamente a través de los tanques principales del acuario.

A diferencia de los pasillos estáticos convencionales, este sistema de transporte automatizado ofrece una visión panorámica de 270 grados, eliminando las barreras físicas entre el ser humano y los depredadores más imponentes del océano.

LA TRAVESÍA INCLUYE LOS CINCO CONTINENTES

El recorrido no es solo una exhibición de tecnología, sino un viaje educativo diseñado con precisión. Al desplazarse por las escaleras y pasarelas móviles, los visitantes atraviesan diferentes zonas biogeográficas.

La travesía comienza en los ecosistemas de China, incluyendo el río Yangtze, y avanza hacia las selvas del Amazonas, los manglares australianos y los gélidos paisajes de la Antártida.

Sin duda, el clímax de la visita ocurre en la Cueva de los Tiburones. Aquí, la escalera mecánica se desliza lentamente mientras enormes tiburones toro, mantarrayas y tortugas marinas nadan a escasos centímetros de las personas, separados únicamente por un cristal reforzado de alta tecnología.

La sensación de ingravidez y la iluminación tenue crean una atmósfera inmersiva que simula una caminata por el lecho marino.

REFERENTE DEL TURISMO EN CHINA

Ubicado a la sombra de la icónica Torre de Televisión Perla del Oriente, el acuario de Shanghái se ha convertido en un referente de cómo China utiliza la innovación para potenciar el sector turístico.

Expertos en arquitectura destacan que la integración de escaleras mecánicas en entornos acuáticos de gran presión técnica representa un desafío superado con éxito, garantizando tanto la seguridad de los visitantes como el bienestar de las especies.

Con esta atracción, Shanghái no solo ofrece un espectáculo visual, sino que refuerza su compromiso con la divulgación científica, permitiendo que miles de personas conecten con la fragilidad de los ecosistemas marinos desde una perspectiva única y privilegiada.