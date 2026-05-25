VIDEO: Robot trató de imitar el «Moonwalk» de Michael Jackson y el resultado se hizo viral

En estas últimas semanas, desde que se estrenó la nueva película de Michael Jackson, el “Rey del Pop” ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez se viralizó por un motivo que nada tiene que ver con él como tal, sino por una razón tecnológica y bastante accidentada.

Por décadas, miles de humanos han intentado replicar los imposibles pasos de baile del astro de Indiana. Ahora, la inteligencia artificial y la ingeniería quisieron reclamar su turno en la pista. Sin embargo, el resultado demostró que el flow de la leyenda musical sigue siendo inimitable, incluso para los circuitos más avanzados.

Y es que la empresa Booster Robotics presentó su más reciente creación: un robot humanoide de última generación diseñado para presumir una agilidad extrema y una fluidez de movimiento sin precedentes.

Para demostrar el avanzado equilibrio y la flexibilidad de la máquina, los desarrolladores no tuvieron mejor idea que programarlo para ejecutar la compleja coreografía de «Billie Jean», publicó el diario Milenio.

Al principio, todo iban bien. El androide deslumbró a la audiencia replicando los movimientos mecánicos de Jackson con una soltura sorprendente. El desastre ocurrió cuando la máquina se armó de valor e intentó realizar el icónico “Moonwalk” (caminata lunar).

Al retroceder, el robot calculó mal su trayectoria, perdió por completo la estabilidad al acercarse a unos escalones: Allí se desplomó de forma aparatosa en pleno escenario.

El momento, lejos de quedar en el olvido, se viralizó de inmediato en las plataformas digitales.

Tras la aparatosa caída, los ingenieros no tuvieron más remedio que retirar al androide del escenario arrastrándolo de los brazos.

Como era de esperarse, la comunidad digital no tardó en reaccionar con humor, bautizando al artefacto como «el rey emérito del pop» y asegurando que «los procesadores actuales todavía no soportan el estilo de la leyenda».

MICHAEL JACKSON FUE EL ROBOT

Michael Jackson siempre sintió fascinación por la estética robótica. Por ello convirtió esos movimientos en una forma de expresión muy ligada a su arte.

Durante una aparición en The Cher Show, un joven Michael presentó por primera vez su famosísimo «baile del robot» junto a sus hermanos de The Jackson 5.

Sus movimientos segmentados y milimétricos ayudaron a popularizar estilos de street dance globales como el popping y el botting.

En su célebre película antológica, los efectos especiales de la época permitieron que el propio Michael se transformara en un robot gigante y futurista para vencer a los villanos de la trama.