VIDEO: Le preguntaron a la IA cuál es el «mejor sabor» de helado de la historia y esta fue la sorpresiva respuesta

La eterna discusión sobre cuál es el mejor sabor de helado parece haber encontrado un nuevo árbitro: la inteligencia artificial.

En un terreno donde la subjetividad domina —gustos personales, recuerdos de infancia, tradiciones culturales—, algunos curiosos decidieron consultar a sistemas de IA para obtener una respuesta que, al menos en apariencia, suene más objetiva.

De acuerdo con la información reseñada por La Nación, la sorpresa llegó cuando IA eligió un sabor clásico, lejos de las extravagancias modernas: dulce de leche granizado.

Según la IA, este gusto logra un equilibrio difícil de igualar entre intensidad, textura y placer inmediato.

El dulce de leche, explica, posee una profundidad casi hipnótica: cremoso, con notas tostadas producto de la caramelización, y una dulzura cálida que se impone desde la primera cucharada.

Convertido en helado, mantiene su carácter potente, pero adquiere una suavidad sedosa que lo vuelve aún más atractivo para el paladar.

El granizado de chocolate aparece como el elemento decisivo. Para la IA, esos fragmentos crujientes introducen un contraste perfecto: mientras el dulce de leche aporta uniformidad y cremosidad, el chocolate suma textura, un leve amargor y quiebre sensorial que renueva cada bocado.

Esa alternancia —a veces domina el dulce, a veces el chocolate— evita que el sabor se vuelva empalagoso o monótono, algo que no siempre logran otros helados intensamente dulces.

FACTOR CULTURAL

La tecnología también destaca un componente cultural que no puede ignorarse. En muchos países, el dulce de leche no es solo un sabor: es un símbolo gastronómico. Es el caso, por ejemplo, de Argentina y otros países sudamericanos.

Aunque la discusión está lejos de cerrarse —porque ningún algoritmo puede reemplazar la experiencia personal—, la elección del dulce de leche granizado reavivó el debate y generó curiosidad entre los fanáticos del helado.

Tal vez la IA no tenga la última palabra, pero sí logró algo innegable: poner nuevamente en el centro de la conversación a uno de los sabores más queridos del mundo hispano.