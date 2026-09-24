¿Utilizas Binance? La nueva estafa que estarían aplicando y los consejos que debes tomar en cuenta

La plataforma Binance alertó a sus usuarios de un nuevo método de estafa que estarían aplicando los delincuentes.

«No todos los SMS que dicen ‘Binance’ vienen de Binance», indicó la empresa.

En ese sentido, acotó que los usuarios deben revisar la autenticidad del mensaje que reciben y es que está llegando el siguiente texto que es una estafa: «Tu cuenta está en riesgo. Llámanos ya al +113562525 o verifica aquí: indm.io/veHB6».

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LAS RECOMENDACIONES

Por lo que realizaron una serie de recomendaciones para no caer en una estafa.

«Binance nunca te pedirá que llames a un número o interactúes con enlaces en un SMS. Nunca te pedirá que compartas tu frase semilla o clave privada. Ni que compartas una frase semilla o clave privada. Tampoco te pedirá que llames o envíes un SMS para transferir fondos a otra billetera», apuntó la empresa.

Asimismo, mencionan que tu código antiphishing te ayuda a reconocer los SMS reales.

«Por defecto usamos tu ID de usuario. También puedes personalizarlo desde el Centro de seguridad», señaló.

De igual forma, piden aplicar la autenticación de dos factores (2FA) para proteger tu cuenta.

«Verifica la autenticidad con Binance Verify antes de confiar en cualquier cuenta que diga ser de Binance y Reporta cualquier mensaje sospechoso de inmediato. Si tienes dudas, cambia la contraseña de tu correo y actualiza o personaliza tu código antiphishing», señaló.